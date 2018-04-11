Фирменный магазин S-HOF.RU официальный сайт дилера Stihl (Штиль) и Viking (Викинг) в Москве

Интернет магазин продукции Stihl - S-Hof.ru - официальный дилер торговых марок Stihl и Viking в России.

Компания из Германии славится высочайшим качеством продукции и входит в элиту мировых производителей бензинового и аккумуляторного оборудования.

В нашем интернет магазине вы найдете наиболее полный ассортимент продукции от немецкой компании Штиль. Мы предлагаем посетить наш магазин по адресу Россия, Москва, проспект Вернадского, 93. Здесь вы найдете наиболее полную линейку агрегатов, расходных материалов, а также аксессуаров. Наши специалисты дадут профессиональные советы и помогут купить легендарную бензопилу Штиль или другой садовый инструмент по выгодной цене. На нашем сайте представлены как бытовые, так и профессиональные модели садовой техники от немецкой торговой марки.

Ваши преимущества:

Только оригинальная продукция.

2 года официальной гарантии на все аппараты.

Наличие авторизованного сервиса при магазине.

Возможность получить подробную консультацию по любому вопросу, связанному с продукцией Stihl и Viking.

Прием оплаты наличными, картой, безналичным расчетом.

Мы работаем с организациями, имеется возможность быстрой поставки больших партий оборудования.

Регулярные акции и мероприятия для наших клиентов.

Мы любим то чем занимаемся и всегда рады помочь клиентам сделать выбор в пользу одного из лучших мировых производителей садовой, строительной и парковой техники.