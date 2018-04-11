Фирменный магазин S-HOF.RU официальный сайт дилера Stihl (Штиль) и Viking (Викинг) в Москве

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Бензопила Stihl MS 180 14 35 см

Мощность: 1,5 кВт/2.0 л.с. | Длина шины: 14" (35 см) | Шаг цепи: 3/8" | Толщина звена: 1.3 мм | Бытовое применение | Гарантия: 2 года

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Бензопила Stihl MS 180 14 35 см
Бензопила Stihl MS 180 16"

Мощность: 1,5 кВт/2,0 л.с | Длина шины: 16" (40 см) | Шаг цепи: 3/8" | Толщина звена: 1.3 мм | Бытовое применение | Гарантия: 2 года

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Бензопила Stihl MS 180 16"
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 14"

Мощность: 1,5 кВт/2,0 л.с | Длина шины: 14" (35 см) | Шаг цепи: 3/8" | Толщина звена: 1.3 мм | Бытовое применение | Гарантия: 2 года

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Бензопила STIHL MS 180 C-BE 14"
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 16"

Мощность: 1,5 кВт/2,0 л.с | Длина шины: 16" (40 см) | Шаг цепи: 3/8" | Толщина звена: 1.3 мм | Бытовое применение | Гарантия: 2 года

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Бензопила STIHL MS 180 C-BE 16"
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 86

воздуходувка бензиновая |двигатель 27,2 см³ | 0.9 кВт | скорость воздушного потока - 69 м/с | вес 4.4 кг | универсальное применение

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Воздуходувка бензиновая STIHL BG 86
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 50

воздуходувка бензиновая |двигатель 27,2 см³ | 0.9 кВт | скорость воздушного потока - 60 м/с | вес 3.6 кг | бытовое применение

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Воздуходувка бензиновая STIHL BG 50
Ранцевая воздуходувка STIHL BR 700 Magnum 42820111621

Ранцевое воздуходувное устройство | двигатель 4MIX | 2.8 кВт | 64,8 см³ |скорость воздушного потока 210 м/с, максимальный расход воздуха 1860 м³/ч | вес 10.8 кг | Гарантия от производителя 2 года | Артикул 42820111621

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Ранцевая воздуходувка STIHL BR 700 Magnum 42820111621
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 600 Magnum

воздуходувка бензиновая ранцевая |двигатель 64,8 см³ | 2 кВт/2.7 л.с. | скорость воздушного потока - 90 м/с | вес 9.8 кг | профессиональное применение

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Воздуходувка бензиновая STIHL BR 600 Magnum
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 500

воздуходувка бензиновая ранцевая |двигатель 64,8 см³ | 2 кВт/2.7 л.с. | скорость воздушного потока - 81 м/с | вес 10.1 кг | профессиональное применение

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Воздуходувка бензиновая STIHL BR 500
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 200 D

воздуходувка бензиновая ранцевая |двигатель 27,2 см³ | 0.9 кВт | скорость воздушного потока - 59 м/с | вес 5.8 кг | профессиональное применение

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Воздуходувка бензиновая STIHL BR 200 D
Воздуходувка электрическая STIHL BGE 71

воздуходувка электрическая |двигатель 1.1 кВт | скорость воздушного потока - 66 м/с | вес 3.0 кг | бытовое применение

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Воздуходувка электрическая STIHL BGE 71
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Воздуходувки STIHL

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Хиты продаж:
Артикул: 42410111732
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 86 Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 86
20 990 Р
Артикул: 42290111723
- 4%
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 50 Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 50
12 490 Р 11 990 Р
Артикул: 12082000311
Хит!
Электропила STIHL MSE 141 C-Q Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Электропила STIHL MSE 141 C-Q
8 990 Р
Артикул: 12092000123
Хит!
Электропила STIHL MSE 190 C-BQ Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Электропила STIHL MSE 190 C-BQ
15 990 Р
Артикул: 12092000113
- 8%
Электропила STIHL MSE 210-16 C-BQ Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Электропила STIHL MSE 210-16 C-BQ
19 990 Р 18 490 Р
Артикул: 41400112383
Бензотриммер STIHL FS 45 C-E Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Бензотриммер STIHL FS 45 C-E
11 990 Р
Артикул: 42380112810
Бензорез STIHL TS 420 Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Бензорез STIHL TS 420
55 990 Р
Артикул: 11352000519
- 2%
Хит!
Бензопила STIHL MS 361 18" Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Бензопила STIHL MS 361 18"
42 190 Р 41 490 Р
Рекомендуем:
Артикул: 11302000473
- 7%
Бензопила Stihl MS 180 14 35 см Быстрый просмотр
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Бензопила Stihl MS 180 14 35 см
13 990 Р 12 990 Р
Артикул: 11302000472
- 7%
Хит!
Бензопила Stihl MS 180 16" Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Бензопила Stihl MS 180 16"
13 990 Р 12 990 Р
Артикул: 11302000479
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 14" Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 14"
13 990 Р
Артикул: 11302000480
Хит!
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 16" Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 16"
13 990 Р
Артикул: 42410111732
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 86 Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 86
20 990 Р
Артикул: 42290111723
- 4%
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 50 Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Воздуходувка бензиновая STIHL BG 50
12 490 Р 11 990 Р
Артикул: 42820111621
Ранцевая воздуходувка STIHL BR 700 Magnum 42820111621 Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Ранцевая воздуходувка STIHL BR 700 Magnum 42820111621
41 990 Р
Артикул: 42820111611
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 600 Magnum Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 600 Magnum
40 490 Р
Артикул: 42820111610
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 500 Быстрый просмотр
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Воздуходувка бензиновая STIHL BR 500
37 990 Р
Артикул: 42410111603
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 200 D Быстрый просмотр
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Воздуходувка бензиновая STIHL BR 200 D
26 990 Р
Артикул: 48110111542
Воздуходувка электрическая STIHL BGE 71 Быстрый просмотр
Заказать в 1 клик
Воздуходувка электрическая STIHL BGE 71
6 490 Р
Фирменный магазин S-HOF.RU официальный сайт дилера Stihl (Штиль) и Viking (Викинг) в Москве

Фирменный магазин S-HOF.RU официальный сайт дилера Stihl (Штиль) и Viking (Викинг) в Москве

Интернет магазин продукции Stihl - S-Hof.ru - официальный дилер торговых марок Stihl и Viking в России.

Компания из Германии славится высочайшим качеством продукции и входит в элиту мировых производителей бензинового и аккумуляторного оборудования.

В нашем интернет магазине вы найдете наиболее полный ассортимент продукции от немецкой компании Штиль. Мы предлагаем посетить наш магазин по адресу Россия, Москва, проспект Вернадского, 93. Здесь вы найдете наиболее полную линейку агрегатов, расходных материалов, а также аксессуаров. Наши специалисты дадут профессиональные советы и помогут купить легендарную бензопилу Штиль или другой садовый инструмент по выгодной цене. На нашем сайте представлены как бытовые, так и профессиональные модели садовой техники от немецкой торговой марки.

Ваши преимущества:

  • Только оригинальная продукция.
  • 2 года официальной гарантии на все аппараты.
  • Наличие авторизованного сервиса при магазине.
  • Возможность получить подробную консультацию по любому вопросу, связанному с продукцией Stihl и Viking.
  • Прием оплаты наличными, картой, безналичным расчетом.
  • Мы работаем с организациями, имеется возможность быстрой поставки больших партий оборудования.
  • Регулярные акции и мероприятия для наших клиентов.

Мы любим то чем занимаемся и всегда рады помочь клиентам сделать выбор в пользу одного из лучших мировых производителей садовой, строительной и парковой техники.

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Россия, Москва, проспект Вернадского, 93 магазин Stihl Hof

+7(495)015-3788

stihl@s-hof.ru

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