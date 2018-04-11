Фирменный магазин S-HOF.RU официальный сайт дилера Stihl (Штиль) и Viking (Викинг) в Москве

Садовый опрыскиватель
Мощный и удобный ранцевый опрыскиватель STIHL SR 430 распыляет средства для защиты растений от вредителей в садах, огородах и виноградниках,...
Мощность: 1,5 кВт/2.0 л.с. | Длина шины: 14" (35 см) | Шаг цепи: 3/8" | Толщина звена: 1.3 мм | Бытовое применение | Гарантия: 2 годаПодробнее
Мощность: 1,5 кВт/2,0 л.с | Длина шины: 16" (40 см) | Шаг цепи: 3/8" | Толщина звена: 1.3 мм | Бытовое применение | Гарантия: 2 годаПодробнее
Мощность: 1,5 кВт/2,0 л.с | Длина шины: 14" (35 см) | Шаг цепи: 3/8" | Толщина звена: 1.3 мм | Бытовое применение | Гарантия: 2 годаПодробнее
Мощность: 1,5 кВт/2,0 л.с | Длина шины: 16" (40 см) | Шаг цепи: 3/8" | Толщина звена: 1.3 мм | Бытовое применение | Гарантия: 2 годаПодробнее
воздуходувка бензиновая |двигатель 27,2 см³ | 0.9 кВт | скорость воздушного потока - 69 м/с | вес 4.4 кг | универсальное применениеПодробнее
воздуходувка бензиновая |двигатель 27,2 см³ | 0.9 кВт | скорость воздушного потока - 60 м/с | вес 3.6 кг | бытовое применениеПодробнее
Ранцевое воздуходувное устройство | двигатель 4MIX | 2.8 кВт | 64,8 см³ |скорость воздушного потока 210 м/с, максимальный расход воздуха 1860 м³/ч | вес 10.8 кг | Гарантия от производителя 2 года | Артикул 42820111621Подробнее
воздуходувка бензиновая ранцевая |двигатель 64,8 см³ | 2 кВт/2.7 л.с. | скорость воздушного потока - 90 м/с | вес 9.8 кг | профессиональное применениеПодробнее
воздуходувка бензиновая ранцевая |двигатель 64,8 см³ | 2 кВт/2.7 л.с. | скорость воздушного потока - 81 м/с | вес 10.1 кг | профессиональное применениеПодробнее
воздуходувка бензиновая ранцевая |двигатель 27,2 см³ | 0.9 кВт | скорость воздушного потока - 59 м/с | вес 5.8 кг | профессиональное применениеПодробнее
воздуходувка электрическая |двигатель 1.1 кВт | скорость воздушного потока - 66 м/с | вес 3.0 кг | бытовое применениеПодробнее
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Мощный и удобный ранцевый опрыскиватель STIHL SR 430 распыляет средства для защиты растений от вредителей в садах, огородах и виноградниках,...
В зависимости от мощности двигателя, особенности конструкции и используемых материалов все пилы марки stihl делятся на: Бытовые...
Ручные резчики от компании Штиль обладают следующими преимуществами: Высокое качество работы даже при высоких нагрузках;...
Основным функциональным элементом электрической цепной пилы Stihl является рабочая шина. Именно на ней располагается замкнутая в кольцо цепь,...
Бензиновые триммеры и мотокосы Stihl – устройства для устранения сорняков, травы и кустов. Эти портативные инструменты помогут поддерживать в...
Воздуходувка представляет собой особый вид садового инструмента, используемый для очистки самых различных поверхностей от мелкого мусора, листьев...
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